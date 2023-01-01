Стася Ровинская поделилась редкими кадрами с мужем и тремя детьми в новогоднюю ночь

Телеведущая и актриса Стася Ровинская поделилась теплыми семейными фотографиями с мужем и тремя детьми.

Кадры с семьей знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram в виде видеоподборки. На фото счастливые супруги позировали вместе со своими детьми и друзьями в праздничном наряде на фоне новогодней елки.

"В самые темные минуты, только те, кто рядом с нами способны осветить все вокруг, очень благодарна за людей в моей жизни", — написала Ровинская.

Также ведущая отдельно добавила фото с мужем и детьми, а в подписи к нему использовала стихи Леси Украинки "Як дитиною, бувало..."

Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Новый год семья Стаси встретила в Нью-Йорке, куда они уехали в мае 2022 года. Как объяснила Ровинская, они с мужем приняли такое решение для их детей.

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