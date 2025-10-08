Стася Ровинская похвасталась, как собственноручно покрасила свои волосы в кардинально другой цвет

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская решилась на эксперимент над своим внешним видом.

Долгое время знаменитость была рыжей, однако этот цвет волос ей, похоже, уже надоел. Поэтому, Стася Ровинская серьезно настроилась от него избавиться. Тратиться на профессиональное окрашивание в США ведущая не стала. Артистка приобретала краску и собственноручно изменила прическу.

"Я не скажу, что у меня поехала кукуха, но знаки будут. Проснулась с ощущением, что не воспринимаю себя рыжей совсем. А мне если что-то стукнет в голову, поэтому пока не сделаю, не успокоюсь. Поэтому купила краску, и все заняло полтора часа. Записывайтесь на покраску", - поделилась знаменитость.

Пост Стаси Ровинской / © instagram.com/sia_rovinska

Теперь у Стаси Ровинской не рыжий цвет волос, а русый. В своем Instagram ведущая уже похвасталась результатом. В общем, новым цветом волос знаменитость довольна и считает, что прекрасно справилась с окрашиванием.

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

