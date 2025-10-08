- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Стася Ровинская похвасталась, как собственноручно покрасила свои волосы в кардинально другой цвет
Знаменитость избавилась от рыжего цвета.
Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская решилась на эксперимент над своим внешним видом.
Долгое время знаменитость была рыжей, однако этот цвет волос ей, похоже, уже надоел. Поэтому, Стася Ровинская серьезно настроилась от него избавиться. Тратиться на профессиональное окрашивание в США ведущая не стала. Артистка приобретала краску и собственноручно изменила прическу.
"Я не скажу, что у меня поехала кукуха, но знаки будут. Проснулась с ощущением, что не воспринимаю себя рыжей совсем. А мне если что-то стукнет в голову, поэтому пока не сделаю, не успокоюсь. Поэтому купила краску, и все заняло полтора часа. Записывайтесь на покраску", - поделилась знаменитость.
Теперь у Стаси Ровинской не рыжий цвет волос, а русый. В своем Instagram ведущая уже похвасталась результатом. В общем, новым цветом волос знаменитость довольна и считает, что прекрасно справилась с окрашиванием.
Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука поэкспериментировала над своим внешним видом. Блогерша Екатерина Полтавская состригла волосы и показала результат.