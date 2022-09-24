Стася Ровинская похвасталась новой секси-прической в стиле 90-х

Актриса и экс-ведущая инфотеймент-шоу "Твой День" Стася Ровинская похвасталась новой прической.
Так, на странице в Instagram Стася Ровинская запостила короткий ролик, в котором похвасталась новым образом.
В сторис Стася рассказала, что "приобрела нормальный фен" и теперь может делать себе укладки любой сложности. Итак, на этот раз знаменитость отдала предпочтение старым-добрым 90-м, которые никогда не выходят из моды.
Поклонники оценили лук Ровинской, о чем сообщили ей под постом: "Красивенная девочка", "Стася, вы очень хороший человек! А красавица – глаз не оторвать", "Вы как звезда из американского кино", "Красивая! Прическа супер! Эффектная девушка".
Напомним, с началом полномасштабной войны Стася Ровинская вместе с мужем и тремя маленькими детьми уехала в Америку. Там семья остановилась у друзей в Нью-Йорке. Недавно семья переехала в съемную квартиру. Также Стася устроилась помощницей продюсера в театре.
Кроме того, Стася Ровинская сыграет главную роль в американском фильме об Украине и уже даже показала первые кадры со съемок картины.
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