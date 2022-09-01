Стася Ровинская показала редкое фото с мужем и вспомнила знакомство с ним

Вчера, 31 августа, в семье телеведущей Стаси Ровинской был праздник.

Знаменитость вместе со своим мужем праздновала годовщину их отношений. По случаю праздника звезда показала редкое фото с режиссером Ярославом. На фото счастлива Стася с влюбленным взглядом смотрит на любимого, а он наблюдает за женой.

"Сегодня девять лет, как мы пара и, несмотря на сложности и не всегда легкие дни, мы вместе все проходим и влюбляемся еще сильнее. Ценю, люблю, берегу. Ярослав Ровинский, я знаю тебя большую часть своей жизни, это крейзи", – написала Стася в своем Facebook.

Стася Ровинская с мужем / Фото: facebook.com/stacy.egorova

Знаменитость тоже вспомнила знакомство со своим любимым. Так, впервые Стася увидела будущего мужа еще в школьные годы, когда ей было 13 лет, а ему – 16. Но через семь лет они снова встретились и больше никогда не расставались.

"Когда-то, мы познакомились в школе, мне было 13, ему — 16… А за семь лет встретились снова и больше не расставались", — вспомнила звезда.

Отметим, Стася и Ярослав поженились в 2014 году. Вместе они воспитывают троих детей: сыновей Эвана и Энея и дочь Эмму.

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