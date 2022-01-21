Стася Ровинская поздравила мужа с годовщиной брака и показала редкое общее фото

Супруги празднуют "жестяную" свадьбу.

Ведущая шоу "Твій День" на 1+1 Стася Ровинская сегодня отмечает годовщину брака.

Уже восемь лет как ведущая счастлива в отношениях с режиссером Ярославом Ровинским. О важной дате в их семье Стася рассказала на странице в Instagram. Она запостила общую фотографию с мужем, сделанную во время их росписи восемь лет назад.

"21.01.2014. Сегодня 8 лет, как мы муж и жена. Помню это, как вчера… Я уже беременна нашим сыном, у меня есть даже справка и с ней можно в любой день расписаться, но все не можем найти времени... И вот, просыпаемся, самый обычный день...и понимаем, что это наш день, сегодня! На фото видно, как мы собирались.У нас даже обручальное кольцо было только одно (мое, с которым муж мне сделал предложение). Выбираем Печерский ЗАГС, он нам показался на фотографиях лучшим и едем", — вспомнила тот день Ровинская.

Стася Ровинская с мужем после росписи в 2014 году / instagram.com/sia_rovinska

Ведущая рассказала, что родителям о браке они с Ярославом сообщили уже после, сидя в машине. Тогда же влюбленные собрали всех близких в ресторане, чтобы отпраздновать:

"Потом уже в машине рассказываем об этом всем нашим родителям. Вечером у меня спектакль, поэтому приглашаю туда самых близких и сразу после наших лучших друзей в ресторанчик (фото как раз оттуда). Интересно, что друзья, которые тогда были с нами в ресторане, все стали крестными родителями наших детей, или мы их. И никак иначе даже не хотела бы", — призналась Стася.

Стася Ровинская с мужем / instagram.com/sia_rovinska

Отметим, что у Стаси и Ярослава Ровинских есть трое общих детей – 8-летний сын Эней, 5-летний сын Иван и годовалая дочь Эмма.

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