Стася Ровинская призналась, сколько денег в месяц тратит на жизнь в Нью-Йорке с тремя детьми

Украинская актриса и телеведущая, старшая дочь ведущей-путинистки Снежаны Егоровой, Стася Ровинская назвала сумму, которую ежемесячно ее семья тратит на жизнь в США.

Так, за границей Стася находится вместе с тремя детьми и мужем, куда они уехали в мае 2022 года. Как призналась актриса, ежемесячно они тратят на базовые нужды около 10 тысяч долларов. И добавила, что в свое время они обращались к друзьям, чтобы взять деньги взаймы.

"Минимум 10 тысяч долларов. Аренда у нас три тысячи. На еду мы много тратим, потому что нас много просто. Экономим на одежде для детей. Нам почти все отдают друзья. Я не могу сказать, что здесь что-то можно сэкономить. Ну мы не шикуем. Мы никуда не ездили отдыхать. Мы здесь почти два года, не наглеем, что нам нужно все бесплатно. В долги залезли. Мы же когда приехали, у нас ничего не было. Может, две тысячи долларов у нас было. Это ничего. Просили друзей одолжить нам денег", - призналась знаменитость в интервью Анне Олицкой.

Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Также Стася поделилась, кем она и ее муж работают. Так, доход ей приносит преподавание актерского мастерства, а муж работает риэлтором.

"Я преподаю актерское мастерство украинским детям в двух школах. Также преподаю актерское мастерство для взрослых. Это очень крутая организация. Они снимают документальные фильмы. У них есть два "Оскара", 16 премий "Эмми". Также я фотографирую для компании, в которой работает муж. Делаю видео для их соцсетей. Основной доход - это Ярослав, мой муж", - обьяснила дочь Егоровой.

Напомним, ранее Стася Ровинская показала архивные фото с мужем и рассказала, как они регистрировали брак.

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