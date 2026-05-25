Стася Ровинская разводится с мужем после 13 лет брака и рождения троих детей

Стася Ровинская с мужем / © instagram.com/sia_rovinska

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская неожиданно объявила о разводе с мужем, режиссером Ярославом Ровинским.

Неутешительными новостями знаменитость поделилась в Instagram. Стася Ровинская коротко отметила, что они с мужем больше не вместе. Также она прокомментировала разрыв. Ведущая поблагодарила режиссера за 13 лет брака и рождение троих детей и отметила, что лучшее для них обоих только впереди. При этом причину разрыва она раскрывать не стала.

«Мы больше не вместе. Благодарна за 13 лет в браке, трех замечательных детей и счастливые моменты. Лучшее впереди для нас обоих», — ошарашила новостью знаменитость.

Стася Ровинская с мужем и детьми / © instagram.com/sia_rovinska

Отметим, Стася Ровинская и Ярослав Ровинский заключили брак 21 января 2014 года. Пара воспитывает троих общих детей сыновей Эвана и Энея и дочь Эмму. В начале полномасштабной войны ведущая и режиссер выехали в США, где и остались жить.

