Стася Ровинская с косичками показалась с родной сестрой и отцом на архивных фото

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала архивные детские фото. Как рассказала Стася, кадры ей прислал отец, музыкальный режиссер Семен Горов. С родным человеком Ровинская не виделась уже больше года, с тех пор как с детьми и мужем уехала из-за полномасштабной войны в Украине в США.

Стася Ровинская с отцом и сестрой / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Также на фото позировала младшая родная сестра Стаси – Александра. Девушки уже не виделись более шести лет. Кстати, поклонники ведущей заметили, что ее дочь очень сильно похожа на Александру.

Стася Ровинская с сестрой / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Также на одном из фото Ровинска показала и свою покойную бабушку. Они тогда фотографировались с Веркой Сердючкой.

Стася Ровинская с бабушкой и сестрой фотографируются с Веркой Сердючкой / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Папа прислал архивные фото, как давно это было... Мы с сестрой, с которой я уже более шести лет не виделась из-за расстояния... Бабушка еще с нами...Папа, которого уже тоже больше года не видела... Соскучилась", — написала Стася .

Напомним, недавно у ведущей была семейная фотосессия. Знаменитость уже поделилась с поклонниками результатом фотосета.

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