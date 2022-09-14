Стася Ровинская со слезами вспомнила, как ее била Снежана Егорова: "Я боялась возвращаться домой"

Стася Ровинская родилась в браке ведущей Снежаны Егоровой и музыкального продюсера и режиссера Семена Горова.

По словам Ровинской, когда ей было 11 лет, родители развелись. С отцом у Стаси прекрасные и дружеские отношения. Впрочем, знаменитость сожалеет, что они не стали с отцом столь близки как это бывает в благополучных семьях.

В интервью Анне Олицкой Ровинская поделилась, что в детстве она очень строго воспитывалась:

"Мама была очень строгой. Я боялась возвращаться домой. Я помню, что я приходила… Это могло быть что угодно. Ну просто такая атмосфера не очень приятная. Постоянно в таком напряжении ты живешь. Это сложно, когда ты не можешь расслабиться даже у себя дома. Порка была за что угодно, это зависело от настроения. Когда ты видишь несправедливость во всем, ты не заслужила, или даже если заслужила, можно это как-то иначе обсудить", — сказала Ровинская.

Стася Ровинская и Снежана Егорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

В то же время, говорит Стася, ее отец даже защищал от Егоровой, он никогда не кричал на нее и не поднимал руку. Свою же маму Ровинская пыталась понять:

"Я понимаю, что я своим детям хочу лучшее дать. Я хочу, чтобы они были счастливы, мне приятно, когда они радуются. Я сравниваю с тем, как я к своим детям отношусь, я просто думаю, я что, не заслуживала этого, или что? Это неприятно. Но я думаю, это хороший шанс стать хорошей мамой для своих детей", — сказала не сдерживая слез Стася.

Стася Ровинская

Кроме того, говорит Ровинская, она даже считала такое отношение Егоровой к ней нормальным:

"Когда ты в этом живешь, тебе кажется, что это нормально. Когда мне пишут: "Нельзя так с мамой, это же твоя мама". Да можно. С кем угодно можно. Нельзя так с детьми обращаться. Нельзя быть таким человеком, если ты чувствуешь, что это не нормально, неважно кто это, надо уходить из этих отношений, и не надо писать, что тебя Бог накажет, пусть так думают люди, которые так поступают, что им прилетит. Я стала чувствовать себя гораздо лучше, когда я полностью прекратила общаться. Я стала гораздо увереннее в себе, счастливей", — откровенно поделилась Стася.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ведущая призналась, что из-за срывов своей мамы она имела определенные проблемы со здоровьем с самого детства:

"С детства были панические атаки, теряла сознание, у меня колотилось сердце, мне становилось плохо. Это очень сильно влияло. Больше всего это влияло на то, что все, что я делала, я боялась. Я делала, но это все проходило через такие внутренние переживания, меня колотило. Это очень сложно. Зачем это проходить детям", — сказала Ровинская.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Напомним, ранее Стася Ровинская призналась, когда действительно перестала общаться с мамой. Экс-ведущая шоу "Твой День" Стася Ровинская не общается с мамой, актрисой Снежаной Егоровой, не только из-за ее поддержки Путина.

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