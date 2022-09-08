Стася Ровинская в игривом топе и обтягивающей юбке похвасталась стройной фигурой

Экс-ведущая шоу "Твой день" на 1+1 Стася Ровинская показала, как отпраздновала день рождения.

В среду, 7 сентября, ведущей Стасе Ровинской исполнилось 30 лет.

По этому случаю у себя на странице в Instagram знаменитость показала, как праздновала юбилей. Ровинская запостила снимок, на котором изображена в изысканной комбинации черного цвета, состоящей из игривого топа с прозрачными рукавами-фонариками и обтягивающей юбки:

Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Сейчас, как никогда хочется жить и ценить каждый момент, иначе когда? Этот год дал мне понимание, что я ничего не знаю заранее, и не нужно откладывать все на потом. Надо ценить жизнь, людей вокруг, и каждый миг, потому что он и есть наша жизнь! Сейчас мечтаю только о победе. Говорят, что 30 — это всегда новый этап, ну что ж, посмотрим", — подписала кадр Ровинская.

В свою очередь, подписчики Стаси поздравили ее теплыми словами: "С днем рождения, Стася. Всего наилучшего. Оставайся такой же цветущей, яркой, отзывчивой, и светлой", "фигура – огонь!", "С праздником, красавица! Побед, здоровья я и только счастья".

Присоединился к поздравлениям и экс-коллега Ровинской, ведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин: "Стася! Ну вообще – красавица! Все лучшее впереди! Поздравляю".

Напомним, не так давно экс-ведущая шоу "Твой День" Стася Ровинская призналась, что не поддерживает отношения с мамой, актрисой Снежаной Егоровой, не только из-за ее поддержки Путина.

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