Стася Ровинская в национальном украинском наряде показала, как снималась в фильме в Нью-Йорке

Ведущая и актриса Стася Ровинская поделилась с поклонниками кадрами со съемок новой ленты об Украине в США.

Так, Стася Ровинская приняла участие в съемке нового фильма об Украине в США под названием "Мама".

Экс-ведущая инфотеймент шоу "Твой День" на странице в Instagram разместила несколько кадров со съемочной площадки. На фото Стася позирует в национальном украинском костюме – в веночке, вышитой рубашке и юбке с поясом.

Съемки фильма проходили в Нью-Йорке. Судя по кадрам, которые показал коллега Ровинской, актер и продюсер Олег Блинов, в картине "Мама" прозвучит украинская народная песня "Ой, у вишневому саду". Эту композицию Ровинска в кадре будет исполнять вместе с другими актерами, одетыми в национальные украинские наряды.

Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Поклонники Стаси отметили, что ей очень идет такой образ: "Классная девушка, искренняя украинка", "Красавица! Наша волшебная украиночка!", "Но какая же красивая девушка", "очень идет национальный костюм".

Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Напомним, что ранее Стася Ровинская рассказывала, что в США снялась в ленте, получившей название Slava My Freedom. В ленте режиссера Джозефа де Кросса говорится, что военнообязанные российские солдаты попадают в засаду местных украинских крестьян. Далее следует цепная реакция идентичности, мужественности и стойкости.

Напомним, с началом полномасштабной войны Стася Ровинская вместе с мужем и тремя маленькими детьми уехала в Америку. Там семья остановилась у друзей в Нью-Йорке. Недавно семья переехала в съемную квартиру. Также Стася устроилась помощницей продюсера в театре.

Читайте также: