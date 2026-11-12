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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Стася Ровинская в слезах показала оскорбления от экс-мужа после развода: "Родила человеку троих детей"

Похоже, бывшие супруги после разрыва не остались друзьями.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Стася Ровинская

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская со слезами на глазах показала оскорбления от экс-мужа, режиссера Ярослава Ровинского после их развода.

Знаменитость после разрыва с избранником живет в США с их тремя детьми. Ведущая не скрывает, что иногда ей бывает очень тяжело. В частности, детей нужно отводить в школу, кормить, одевать, снабжать всем необходимым. Все это Стася Ровинская пытается совмещать с работой.

Очевидно, когда знаменитости стало очень тяжело, она решила пожаловаться бывшему мужу. Стася Ровинская честно ему призналась, что устала и отчаялась, но заверила, что со всем справится. В ответ ведущая услышала оскорбления: «Г*вно не тонет».

«Родила этому человеку троих детей… Сил нет», — со слезами на глазах сказала ведущая.

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровинская не скрывает, что ей очень тяжело, особенно морально. Как отметила знаменитость, она устала: «Сори, эмоциональное состояние на нуле, очень устала».

Отметим, Стася и Ярослав Ровинские в течение 13 лет прожили в браке. За это время у них родилось трое детей — сыновья Эван и Эней и дочь Эмма. В мае этого года ведущая объявила, что они разводятся. Причин знаменитость не называла, но намекала, что в браке тянула все сама, постоянно просила внимания, оставалась без любви и заботы.

Напомним, недавно бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, модель Наталья Егорова, раскрыла правду об их отношениях. Экс-супруги прожили в браке 25 лет.

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