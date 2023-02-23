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Стася Ровинская восхитила нежным фотосетом с мужем и тремя детьми

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
679
Время на прочтение
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Стася Ровинская восхитила нежным фотосетом с мужем и тремя детьми

Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Знаменитость порадовала семейным контентом.

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская устроила семейный фотосет с тремя детьми и мужем.

Снимки, которые знаменитость получила в результате, она опубликовала в своем Instagram. В частности, семейный фотосет Ровинской прошел в пастельных тонах. Перед камерой семейство ведущей позировало по-разному.

Сначала собрались для фото все вместе. Так, сыновья ведущей Эван и Эней сидели, Стася стояла, а муж нежно обнимал ее, при этом держа на руках дочь Эмму.

Стася Ровинская с семьей / © instagram.com/sia_rovinska
Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Также счастливая Ровинская фотографировалась с семьей во дворе.

Стася Ровинская с семьей / © instagram.com/sia_rovinska
Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Кстати, фотограф, который делал Стаси фотографии, снял бэкстейдж-видео. Благодаря ролику можно ясно заметить, что в семье Ровинской царит настоящая идиллия.

Отметим, сейчас Стася Ровинская вместе с мужем и детьми живет в Нью-Йорке. Именно туда семья эвакуировалась в начале полномасштабной войны. Кстати, знаменитость даже успела устроиться в Америке на работу. Она работает в театре помощницей продюсера.

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Дата публикации
Просмотры
679
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