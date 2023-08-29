Стася Ровинская впервые за шесть лет встретилась с родной сестрой и показала трогательные кадры

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская показала трогательную встречу с родной сестрой Сашей Егоровой.

Как в Instagram поделилась Стася, они не виделись уже шесть лет. Егорова все это время жила в США, а Ровинская – в Украине. Однако, наконец, родные сестры сумели встретиться. Долгожданная встреча двух родных людей состоялась в Нью-Йорке.

Стася показала, как встречала Сашу. Ровинская опубликовала трогательные кадры, как обнимала родную младшую сестру.

Стася Ровинская и Саша Егорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Если вы видите двух сестер, будьте уверены, та что меньше ростом — всегда старше. Мы увиделись с сестрой впервые за шесть лет", — поделилась ведущая.

Стася Ровинская и Саша Егорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Отметим, Саша Егорова и Стася Ровинская – родные сестры. Их мама – скандальная ведущая Снежана Егорова, а отец – режиссер Семен Горов. Саша переехала в США еще в 2012 году, где в 2018 году вышла замуж за музыканта Томми Эйзнера. Стася Ровинская переехала в Америку вместе с мужем и тремя детьми после начала полномасштабной войны.

Напомним, недавно знаменитости организовывали в США благотворительное мероприятие в поддержку Украины. Стася Ровинская назвала сумму, которую удалось собрать в помощь ВСУ.

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