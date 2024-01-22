Стася Ровинская вспомнила, как они с мужем регистрировали брак, и показала архивные фото того дня

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская сообщила о празднике в семье. Знаменитость вместе со своим мужем, режиссером Ярославом Ровинским, празднует 10-ю годовщину брака.

По случаю праздника Стася вспомнила, как они его регистрировали. Как рассказала знаменитость, 21 января 2014 года они с возлюбленным проснулись и сразу поехали в ЗАГС. Стася тогда уже была в положении, поэтому паре не пришлось заранее записываться. Также Ровинская показала архивные фото того дня, когда они официально стали мужем и женой.

Стася Ровинская с мужем / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"10 лет назад мы проснулись и поехали в ЗАГС. Я уже была беременной Эваном, так что можно было не записываться через месяц", — вспомнила артистка.

Кстати, пара прожила в браке уже 10 лет, однако влюбленные знакомы гораздо больше. В скором времени они будут праздновать 20-ю годовщину со дня их знакомства.

"10 лет со дня бракосочетания. Скоро уже 20 от момента знакомства! Люблю", — обратилась к своему мужу ведущая.

Стася Ровинская с мужем / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Отметим, Стася Ровинская и Ярослав Ровинский поженились 21 января 2014 года. Вместе влюбленные воспитывают троих детей – сыновей Эвана и Энея и дочь Эмму.

Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко праздновал годовщину брака с супругой Инной. Влюблены уже шесть лет как официально замужем.

Читайте также: