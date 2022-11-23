Стайлсу "выбили" глаз конфетой, на Бибера бросились с дракой: звезды, пострадавшие от выходок фанов

На концертах знаменитостей фанаты пытаются привлечь внимание своего кумира любым способом. Иногда они переходят личные границы и прибегают к отчаянным поступкам.

Звездам часто прилетают разные предметы на сцену, которые иногда могут артистов травмировать. Иногда певцам приходится отбиваться от поклонников, которые ведут себя неадекватно. Иногда же фанаты решают оставить себе на память что-то о своем кумире, и нагло воруют личные вещи.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку звезд, которые во время концертов стали жертвами неадекватных и неприятных выходок поклонников

Гарри Стайлс

Поклонники известного британского певца очевидно считают, что их кумир любит еду. На его концерте в Лос-Анджелесе кто-то из фанатов решил, что будет "круто" бросить в Гарри маленькие кругленькие конфеты, одна из которых попала артисту прямо в глаза. Затея поклонника была не из приятных. Стайлс сразу вздрогнул, склонил голову вниз и начал тереть глаз. Певец отыграл до конца концерт, но глаз он не открывал.

whoever the fuck threw a solid object at his eye, u literally ruined kiwi bc he wouldn’t open his eye for the whole song pic.twitter.com/CRBWzsYqcc — mandiHARRY TALKED TO ME?? (@ibringthep0p) November 15, 2022

Это не в первый раз, когда Гарри вместо цветов прилетела на сцену еда. Однажды ему бросили нагетсы. Певец удивился такой затее фаната, особенно тогда, когда ему начали кричать: "Ешь, ешь". Артист не оценил это, ведь он не ест мясо.

Pitbull

Поклонник известного американского рэпера изрядно разозлил своего кумира. Мужчина постоянно бросал деньги музыканту на сцену. Pitbull предупредил его, чтобы тот прекратил это делать. Когда же не помогло, рэпер вывел мужчину на сцену, чтобы осудить на публике. Впрочем, поклонник снова шокировал исполнителя своим поступком. Мужчина бросил деньги Pitbull прямо в лицо.

Артем Пивоваров

Поклонница певца решила неудачно привлечь к себе внимание. Фанатка развязала шнурки Артема во время его концерта. Затея поклонницы могла привести к непредсказуемым последствиям, ведь он мог упасть и травмироваться. К счастью, Пивоваров вовремя заметил и наклонился, чтобы завязать шнурки. Тогда же поклонницы бросились к нему, чтобы тот оставил автограф. Вежливый Артем согласился, но воспользовался мгновением и отругал девушек. Певец объяснил им, к чему могла привести их выходка.

Джастин Бибер

Певец неоднократно был в гневе из-за поклонников. На одном из его концертов в Норвегии фанаты разлили воду на сцену. Исполнитель взял тряпку, чтобы вытереть это, иначе он бы мог поскользнуться и упасть. Впрочем, фанаты решили, что им нужна тряпка и начали выдирать ее у Джастина. Певец разозлился и ушел со сцены. Концерт Бибер так и не закончил.

Также певца на концерте в Дубае не на шутку испугал фанат. Мужчина выбежал на сцену, обошел охранников и набросился на исполнителя. Джастин сумел освободиться из рук нападающего и быстро спрятался. Мужчину сразу поймали охранники. Впрочем, нападающий успел толкнуть пианино, которое упало и повредило сцену.

Майли Сайрус

На одном из концертов исполнительницы фанатка нагло взобралась на сцену к своему кумиру. Она подбежала к Майли и схватила ее за плечо. Охранник быстро среагировал и оттащил поклонницу от исполнительницы, прежде чем та успела что-то сделать. Майли тогда была изрядно напугана, но все же продолжила концерт.

Билли Айлиш

С американской певицей ситуация произошла не из приятных. Когда артистка выступала на одном из фестивалей, то к сцене шла сквозь толпу поклонников. Билли позволяла фанатам к себе прикоснуться и общалась с ними. Когда артистка наконец-то дошла до сцены, то заметила, что ее кольца нет. Билли обратилась к фанатам и удивленно сказала: "Кто-то украл мое кольцо". Впрочем, певица не стала обижаться и отметила, что сама в этом виновата. А вот поклонники Билли решили выяснить, кто же обокрал их кумира. После концерта они нашли женщину, вероятно укравшую кольцо.

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