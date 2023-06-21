Стендап-комики ответили МELOVIN, который обиделся на их шутки о ЛГБТ: "Спрашивали, есть ли темы-табу"

Стендап-комики из проекта "Биография" ответили украинскому певцу МELOVIN, который на их шоу обиделся из-за резких шуток о ЛГБТ-сообществе.

На официальной странице в Instagram юмористы отметили, что в исполнителя заранее спрашивали, на какие темы нельзя шутить. Также, по их словам, у MELOVIN была папка с шутками, и он мог частично их прочитать.

"Не все шутки на шоу "заходят", ведь часть шоу – это всегда импровизация. Перед съемкой мы спросили у МELOVIN, есть ли какие-то темы табу? (мы это спрашиваем у каждого гостя), на что получили ответ – нет". Уже на сцене МELOVIN увидел папку с шутками и мог прочесть какую-то их часть. Каких-либо претензий или оговорок мы не услышали", — отметили в проекте "Биография".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

По словам комиков, они не догадывались, что их шутки могут кого-то обидеть. Тем временем юмористы попросили МELOVIN в следующий раз объяснять, почему шутить на такие темы – это не норма, а не уходить сразу из шоу.

"Мэл, если тебя это задело во время съемок, ты мог, используя нашу платформу, объяснить нам, зрителям и другим стендап-комикам, почему такие шутки неприемлемы. Мы не являемся частью ЛГБТ-сообщества, мы можем не понимать, какие высказывания на юмористическом шоу могут быть "вне красной линии". Давайте налаживать диалог на эту тему. Мы не можем слушать, когда один из участников диалога бросает микрофон", — говорится в комментарии юмористов.

Также в проекте "Биография" извинились перед ЛГБТ-сообществом за неуместные шутки.

"Мы извиняемся перед всеми, кого задела эта ситуация. Мы понимаем, что подобные шутки негативно влияют на ЛГБТ-сообщество", — отметили комики.

МELOVIN прокомментировал комментарий юмористов. Певец отметил, что это было нечестно сказано, ведь один из участников их команды лайкал комментарии пользователей, где были гомофобные высказывания в адрес артиста, который является бисексуалом.

MELOVIN

"Вы пишете этот пост, в то же время здесь в комментариях один из ваших "юмористов" продолжает лайкать гомофобные высказывания в мой адрес. Популисты! Удачи", — написал певец.

Напомним, на днях МELOVIN рассказал, как ушел из одного юмористического шоу из-за резких шуток о ЛГБТ-сообществе. По словам артиста, его оскорбило, как комики некорректно высказывались по поводу представителей сексуальных меньшинств.

Читайте также: