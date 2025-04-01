Стендаперша Алла Волкова родила первенца и показала первые фото с малышом

Алла Волкова

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Популярная украинская стендаперша Алла Волкова впервые стала мамой.

Радостной новостью юмориста поделилась в Instagram. Алла Волкова опубликовала черно-белое фото, которое было сделано в роддоме. На снимке счастливая мамочка держит первенца на руках. Правда, малыша разглядеть вообще не удалось. Также Волкова до сих пор держит в тайне пол первенца.

Больше подробностей стендаперша не раскрывает. Впрочем, юмористка отшучивается, что незадолго до родов она смотрела развлекательную передачу о мамах, поэтому, мол, именно это и повлияло на желание малыша появиться на свет.

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Алла Волкова с первенцем

Пользователи уже успели поздравить Аллу Волкову с рождением первенца. Кроме того, фанаты провели интересную параллель. Поклонники знаменитости отметили, что получилось достаточно оригинально, что у юмористки родился ребенок именно 1 апреля, когда празднуют Международный день смеха.

Напомним, недавно американская актриса Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. Звезда Голливуда родила дочь от рэпера Machine Gun Kelly, с которым во время беременности со скандалом разорвала отношения.