Степан Гига оказался в тяжелом состоянии в больнице: известны новые подробности госпитализации 66-летней звезды

Степан Гига

Украинский народный артист Степан Гига вынужден был резко приостановить свою концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

Так, 66-летнему певцу понадобилась срочная операция, после чего все запланированные выступления перенесли на неопределенное время. Ранее команда артиста сообщала, что Гига находится в «тяжелом, но стабильном» состоянии, но без разглашения диагноза.

Редакция ТСН.ua пыталась получить комментарий от семьи певца. Мы позвонили его сыну Степану-младшему, однако он не вышел на связь. Вместо него ответ нам дал концертный директор исполнителя Петр Добромильский, который был осторожным в формулировках, но поделился несколькими важными деталями.

Степан Гига с семьей

По словам директора, Степан Гига сейчас находится в больнице Львова под круглосуточным наблюдением врачей. Он в сознании, а рядом с ним — вся семья. Добромильский подчеркнул, что более развернутая информация появится позже.

«Он во Львове. Сейчас ничего не можем сказать. Впоследствии будет информация. Он в сознании. Все (сын и дочь — прим. ред.) на месте», — отметил концертный директор в комментарии ТСН.ua.

Напомним, что это уже вторая тревожная новость из мира украинского шоу-бизнеса за этот день. Накануне стало известно, что певца ADAM госпитализировали в критическом состоянии. Его жена Александра рассказала о тяжелом диагнозе и борьбе артиста за жизнь.