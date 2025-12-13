Степан Гига умер: детали прощания и похорон народного артиста Украины

Степан Гига

После подтверждения смерти народного артиста Украины Степана Гиги его команда обнародовала детали церемонии прощания.

Соответствующую информацию опубликовали на официальной странице певца в Instagram. Отмечается, что прощание со Степаном Гигой состоится в воскресенье, 14 декабря, во Львове. Начало церемонии — в 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. В 19:00 будет совершен чин парастаса, а прощание продлится до 23:00.

«С болью в сердце сообщаем информацию о прощании с Народным артистом Украины Степаном Гигой. Прощание состоится в воскресенье, 14 декабря, с 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (г. Львов, ул. Театральная, 11). В 19:00 будет совершен чин парастаса. Прощание продлится до 23:00», — написала команда и родные.

Степан Гига / © соцмережі

Чин похорон запланирован на понедельник, 15 декабря, и начнется в 14:00 в том же Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища. В команде артиста отметили, что Маэстро навсегда останется одним из символов украинской песни.

«Степан Гига был и навсегда останется голосом, который знает и узнает Украина. Его песни — это память поколений, искренность, любовь и правда, которые будут звучать вечно. Спасибо каждому, кто придет разделить эту боль и провести Артиста в последний путь. Светлая память», — говорится в сообщении.

Напомним, о смерти Степана Гиги стало известно 12 декабря. Официальных причин смерти пока не распространяют. Но известно, что длительное время исполнитель находился в одной из больниц Львова и проходил реабилитацию после серьезной операции. Украинские звезды уже высказались о потере 66-летнего Маэстро.