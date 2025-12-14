Степан Гига умер: какую особенную мечту певец не успел воплотить в жизнь

Степан Гига

Команда украинского певца Степана Гиги, который умер 12 декабря, раскрыла его особенную мечту, которую тот не успел воплотить в жизнь.

Артиста не стало в возрасте 66 лет. В последние годы своей жизни Степ Гига получил новую волну популярности. Певец активно давал концерты и собирал полные площадки. Турменеджер исполнителя Роман Слобода в комментарии "РБК-Украина" раскрыл особенную мечту артиста. Степан Гига хотел организовать масштабный концерт в НСК "Олимпийский".

"НСК "Олимпийский". Он всегда говорил: "Рома, мы с тобой соберем НСК "Олимпийский". И мечтал, я верил в эту его мечту, всегда об этом говорил. Мечтал, чтобы его дети продолжали его творчество. Конечно, они не смогут повторить его путь, но они смогут нести в люди то, что он творил на протяжении многих лет", - вспоминает Слобода.

Также в команде артиста говорят, что он всегда после концертов хотел уделить внимание поклонникам. Однако Степана Гигу пытались как можно больше оберегать. Сразу забирали его в отель или в гримерку, все же гастроли и немалое количество концертов были еще той нагрузкой. Поэтому, команда берегла певца до последнего.

"Мы, его команда, старались его оберегать всегда после концерта. Где-то просто забирать или в отель, или в гримерку для того, чтобы его беречь. Мы его берегли до последнего", - добавляет Слобода.

Отметим, Степан Гига умер 12 декабря в возрасте 66 лет. Артиста не стало в одной из больниц Львова, куда он попал еще в ноябре. Предлагаем вспомнить, что известно о последних днях жизни исполнителя и что стало причиной его смерти.