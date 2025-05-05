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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Степан Казанин признался, почему Елена Кравец ушла из "Квартала 95": "Не могла оставаться"

Артист поделился, как коллега сообщила об увольнении коллективу.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Елена Кравец, Степан Казанин

Елена Кравец, Степан Казанин

Актер Студии "Квартал 95" Степан Казанин прокомментировал решение коллеги Елены Кравец покинуть творческий коллектив.

По словам звезды, актриса сообщила о своем увольнении из Студии в начале полномасштабного вторжения в рабочем чате. Казанин говорит, что на самом деле они с Кравец прошли немалый путь, от которого она взяла все по максимуму. Так что предполагает, что именно ее желание развития, а также материнство поспособствовало тому, что она больше не выходит на сцену "Квартала 95". Однако Степан уверен, что с таким опытом его коллегу ждет интересное будущее в карьере.

Елена Кравец / © concert.ua

Елена Кравец / © concert.ua

"Сейчас она решила делать все сама. В начале войны она сама написала в рабочем чате, что, мол, так и так, все. Мы же многому ее научили — жизни, например. Вокруг одной девушки — столько парней, "шакалов", волков. И она все стойко выдержала, отработала много лет, начиная с КВН и "Квартала". И потом — "хватит, они мне больше ничего не дадут, поэтому я дальше сама". К тому же она мама троих. Вероятно, она больше не могла оставаться с нами. Поэтому получилось как получилось", — отметил Казанин в комментарии проекту "Люкс ФМ".

Напомним, недавно 22-летняя дочь Елены Кравец призналась, по каким принципам ее воспитывали родители и почему она не слишком близка со своей мамой.

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