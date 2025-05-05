Степан Казанин признался, почему Елена Кравец ушла из "Квартала 95": "Не могла оставаться"

Елена Кравец, Степан Казанин

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Актер Студии "Квартал 95" Степан Казанин прокомментировал решение коллеги Елены Кравец покинуть творческий коллектив.

По словам звезды, актриса сообщила о своем увольнении из Студии в начале полномасштабного вторжения в рабочем чате. Казанин говорит, что на самом деле они с Кравец прошли немалый путь, от которого она взяла все по максимуму. Так что предполагает, что именно ее желание развития, а также материнство поспособствовало тому, что она больше не выходит на сцену "Квартала 95". Однако Степан уверен, что с таким опытом его коллегу ждет интересное будущее в карьере.

Елена Кравец / © concert.ua

"Сейчас она решила делать все сама. В начале войны она сама написала в рабочем чате, что, мол, так и так, все. Мы же многому ее научили — жизни, например. Вокруг одной девушки — столько парней, "шакалов", волков. И она все стойко выдержала, отработала много лет, начиная с КВН и "Квартала". И потом — "хватит, они мне больше ничего не дадут, поэтому я дальше сама". К тому же она мама троих. Вероятно, она больше не могла оставаться с нами. Поэтому получилось как получилось", — отметил Казанин в комментарии проекту "Люкс ФМ".

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Напомним, недавно 22-летняя дочь Елены Кравец призналась, по каким принципам ее воспитывали родители и почему она не слишком близка со своей мамой.