Степан Казанин заговорил о сыновьях и чему они его научили: фото жены и детей звезды "Квартала 95"

Степан Казанин и его дети

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Актер «Квартала 95» Степан Казанин поделился подробностями личной жизни и признался, чему научился у своих детей и куда исчез из соцсетей.

Как известно, Степан вместе с женой Натальей воспитывает двух сыновей. Старшему, Степану-младшему, ныне 28 лет, а младшему Петру — 16. Супруги состоят в браке уже более трех десятилетий.

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В интервью 1plus1 актер рассказал, что дети постоянно знакомят его с новыми тенденциями, молодежной музыкой и популярными исполнителями. Не все эти открытия становятся частью его личного плейлиста, но помогают лучше понимать молодое поколение. А некоторые услышанные от сынов слова юморист даже использует в сценических образах.

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«Постоянно (дети чему-то учат — прим. ред)! Для этого, вероятно, дети и нужны. У меня двое сыновей. Каждый на определенном этапе меня знакомил с модными словами, музыкой и исполнителями, которых слушает молодежь. Не все из этого я бы обязательно слушал сам, но такие вещи помогают лучше понимать современных детей. К тому же, эти слова и выражения иногда можно использовать на сцене, например, когда играешь студента. Мои дети, слава Богу, тоже с юмором», — поделился Казанин.

Степан Казанин с семьей

Отдельно актер объяснил, почему его подписчики давно не видят новых постов в Instagram. По словам Степана, он сознательно сократил активность в соцсетях, потому что считает их пространством для легкого и положительного контента. Поэтому сейчас во время войны в Украине ему не хочется публиковать развлекательные посты.

Казанин признался, что ждет победы и надеется вернуться к более активному ведению фотоблога после нее. В то же время, без работы актер не остался — он продолжает сниматься в новых выпусках «Квартала 95».

«Я считаю, что сейчас не время активно что-либо публиковать. Instagram, по-моему, должен быть пространством для легкости, юмора, позитива. Мы стараемся создавать такое настроение, но сейчас не хочется просто публиковать развлекательный контент, как будто ничего не происходит. Я жду победы. И надеюсь, что после нее уже смогу чаще появляться в Instagram и в других соцсетях», — объяснил юморист.

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