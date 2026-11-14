ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
136
Время на прочтение
2 мин

Степан Казанин заговорил о сыновьях и чему они его научили: фото жены и детей звезды "Квартала 95"

Актер признался, почему исчез из соцсетей и где сейчас.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Степан Казанин и его дети

Степан Казанин и его дети

Актер «Квартала 95» Степан Казанин поделился подробностями личной жизни и признался, чему научился у своих детей и куда исчез из соцсетей.

Как известно, Степан вместе с женой Натальей воспитывает двух сыновей. Старшему, Степану-младшему, ныне 28 лет, а младшему Петру — 16. Супруги состоят в браке уже более трех десятилетий.

В интервью 1plus1 актер рассказал, что дети постоянно знакомят его с новыми тенденциями, молодежной музыкой и популярными исполнителями. Не все эти открытия становятся частью его личного плейлиста, но помогают лучше понимать молодое поколение. А некоторые услышанные от сынов слова юморист даже использует в сценических образах.

«Постоянно (дети чему-то учат — прим. ред)! Для этого, вероятно, дети и нужны. У меня двое сыновей. Каждый на определенном этапе меня знакомил с модными словами, музыкой и исполнителями, которых слушает молодежь. Не все из этого я бы обязательно слушал сам, но такие вещи помогают лучше понимать современных детей. К тому же, эти слова и выражения иногда можно использовать на сцене, например, когда играешь студента. Мои дети, слава Богу, тоже с юмором», — поделился Казанин.

Степан Казанин с семьей

Степан Казанин с семьей

Отдельно актер объяснил, почему его подписчики давно не видят новых постов в Instagram. По словам Степана, он сознательно сократил активность в соцсетях, потому что считает их пространством для легкого и положительного контента. Поэтому сейчас во время войны в Украине ему не хочется публиковать развлекательные посты.

Казанин признался, что ждет победы и надеется вернуться к более активному ведению фотоблога после нее. В то же время, без работы актер не остался — он продолжает сниматься в новых выпусках «Квартала 95».

«Я считаю, что сейчас не время активно что-либо публиковать. Instagram, по-моему, должен быть пространством для легкости, юмора, позитива. Мы стараемся создавать такое настроение, но сейчас не хочется просто публиковать развлекательный контент, как будто ничего не происходит. Я жду победы. И надеюсь, что после нее уже смогу чаще появляться в Instagram и в других соцсетях», — объяснил юморист.

Напомним, недавно певица Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года и показала новорожденную дочь на фото.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie