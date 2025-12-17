Степана Гигу похоронили во Львове: семья артиста сделала заявление

Степан Гига

Реклама

Семья украинского певца Степана Гиги, который умер 12 декабря, после его похорон вышла на связь с заявлением.

15 декабря исполнителя провели в последний путь. Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Семья артиста в Instagram сделала заявление. Они поблагодарили всех, кто разделил с ними горе. Также семья артиста отметила, что для них было очень важно, что столько людей собралось, чтобы почтить память Степана Гиги, музыка которого объединяла целые поколения.

"Спасибо каждому, кто пришел проститься со Степаном Гигой и провести его в последний путь. В это непростое время ваше присутствие, молитва, искренние слова стали знаком глубокого уважения и любви к человеку, чье творчество касалось сердец и объединяло поколения", - говорится в сообщении семьи певца.

Реклама

Степан Гига

Также родные Степана Гиги поблагодарили всех, кто помог организовать прощание и похороны, а особенно - мэра Львова Андрея Садового. Как говорится в сообщении семьи исполнителя, память о нем всегда останется в сердцах преданных поклонников и песнях.

"Светлая память о маэстро будет жить в его песнях и в сердцах тех, для кого его голос стал частью жизни. Низкий поклон и искренняя благодарность", - добавили родные певца.

Отметим, Степан Гига умер 12 декабря во Львове. Жизнь артиста оборвалась в больнице, куда он попал еще в середине ноября и перенес операцию. Прощание с исполнителем состоялось 14-15 декабря, после чего его похоронили на Лычаковском кладбище. Недавно певец Павел Зибров рассказал о болезни Степана Гиги и раскрыл диагноз, который тот скрывал.