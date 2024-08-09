Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стихотворение Леси Украинки положили на ноты: необычный способ создания песни и как она стала хитом

Стихотворение Леси Украинки положили на ноты: необычный способ создания песни и как она стала хитом

Леся Украинка / Фото: ТСН.ua

Выдающемуся стихотворению поэтессы дали новое дыхание.

Одно из стихотворений легендарной украинской поэтессы Леси Украинки снова положили на ноты и придали ему новое звучание.

Теперь в другой интерпретации можно послушать Соntra spem spero! ("Без надії сподіваюся!"). Трек уже набирает бешеную популярность в Сети. В частности, в TikTok многие пользователи используют его в своих видео, что делает песню новым хитом.

Особенно интересно, как была создана песня на стихотворение Леси Украинки. Оказывается, ее не исполнял живой человек. В частности, композицию создали с помощью искусственного интеллекта.

Пользователи Сети уже оценили новый необычный трек. Они активно делятся своими мыслями. В частности, многие пользователи отметили, что просто не могут перестать слушать песню, а другие говорят, что у них мурашки бегут.

  • Это, пожалуй, самое лучшее, что я слышала за последнее время. До мурашек, очень-очень красиво, чудесное звучание, энергетика, голос, абсолютно все!
  • Супер, теперь эта песня на повторе! Спасибо, что "оживляете" нашу культуру!
  • Браво, впервые слышу нечто подобное! Один из лучших способов через музыку знакомить людей, которые больше любят музыку, чем поэзию, с такой стороной нашей культуры! Не останавливайтесь!

Напомним, у певца Артема Пивоварова есть авторский проект "Твои стихи, мои ноты", в рамках которого он кладет на ноты стихи известных поэтов Украины. Из последнего — артист выпустил трек в дуэте с загадочной Klavdia Petrivna под названием "Барабани".

Читайте также:

Леся Украинка в XXI веке: блогер собирает миллионы просмотров своим сходством с писательницей

Леся Украинка в XXI веке: блогер собирает миллионы просмотров своим сходством с писательницей

Похожие темы:

Следующая публикация