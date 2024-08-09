Стихотворение Леси Украинки положили на ноты: необычный способ создания песни и как она стала хитом

Одно из стихотворений легендарной украинской поэтессы Леси Украинки снова положили на ноты и придали ему новое звучание.

Теперь в другой интерпретации можно послушать Соntra spem spero! ("Без надії сподіваюся!"). Трек уже набирает бешеную популярность в Сети. В частности, в TikTok многие пользователи используют его в своих видео, что делает песню новым хитом.

Особенно интересно, как была создана песня на стихотворение Леси Украинки. Оказывается, ее не исполнял живой человек. В частности, композицию создали с помощью искусственного интеллекта.

Пользователи Сети уже оценили новый необычный трек. Они активно делятся своими мыслями. В частности, многие пользователи отметили, что просто не могут перестать слушать песню, а другие говорят, что у них мурашки бегут.

Это, пожалуй, самое лучшее, что я слышала за последнее время. До мурашек, очень-очень красиво, чудесное звучание, энергетика, голос, абсолютно все!

Супер, теперь эта песня на повторе! Спасибо, что "оживляете" нашу культуру!

Браво, впервые слышу нечто подобное! Один из лучших способов через музыку знакомить людей, которые больше любят музыку, чем поэзию, с такой стороной нашей культуры! Не останавливайтесь!

Напомним, у певца Артема Пивоварова есть авторский проект "Твои стихи, мои ноты", в рамках которого он кладет на ноты стихи известных поэтов Украины. Из последнего — артист выпустил трек в дуэте с загадочной Klavdia Petrivna под названием "Барабани".

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