Стинг призвал Россию освободить украинских артистов: "Во имя человечности и музыки"

Стинг / © Associated Press

Британский певец и автор песен Стинг выступил с публичным обращением относительно украинских музыкантов, которые уже несколько лет находятся в российском плену. Артист записал видео, в котором попросил освободить гражданских деятелей культуры, подчеркнув, что они не принимали участия в боевых действиях.

По словам музыканта, речь идет о 21 человеке, захваченном в Мариуполе более двух лет назад. Часть из них уже удалось вернуть благодаря усилиям международного сообщества, однако девять до сих пор остаются за решеткой. Видео с призывом обнародовала инициатива Культурные силы в соцсетях.

В обращении Стинг представился как музыкант и подчеркнул, что его просьба основывается не на политике, а на общих гуманитарных ценностях. Он призвал освободить пленных:

«Привет, меня зовут Стинг, я музыкант. Сейчас 21 музыкант, которые не принимали участия в боевых действиях, находятся в плену. Их захватили в плен в Мариуполе два с половиной года назад, и они до сих пор в заключении. Во имя нашей общей человечности, во имя музыки, пожалуйста, освободите их», — сказал Стинг.

Артист последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения, отказавшись от выступлений касающихся страны-агрессора и регулярно призывая международное сообщество помогать Украине победить в войне.

