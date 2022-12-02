Стинг просит помочь Украине пережить сложную зиму: "Сохранение тепла – важнейшая битва этой войны"

Британский певец и композитор Стинг обратился с просьбой донатить Украину, чтобы страна смогла справиться с тяжелой зимой.

Исполнитель не смог быть в стороне, когда узнал, как страдают украинцы из-за массовых атак российских оккупантов по энергетической инфраструктуре страны. Также музыкант отметил, что преодоление энергетического коллапса для украинцев зимой – это важнейшая битва в полномасштабной войне.

"Зима пришла в Англию, но также она началась в Украине, где российские войска продолжает атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны", — сказал Стинг в своем видеообращении в Instagram.

Музыкант рассказал, что все средства, которые удастся собрать с помощью его инициативы The Renew Democracy (Восстановить демократию — англ.), будут потрачены на приобретение пищи быстрого приготовления и спальных мешков для украинцев.

"Каждый ваш доллар имеет значение. В этом году сделайте подарок тепла для украинцев", — добавил Стинг.

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