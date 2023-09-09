Стивен Фрай воспроизвел легендарное фото Елены Зеленской, повлекшее за собой скандал

Звезда ждал президента Украины в той же позе, в которой первая леди предстала в Vogue.

Известный британский актер Стивен Фрай в своем Instagram поделился фото, как ожидал президента Украины Владимира Зеленского.

В фотоблоге Фрай разместил снимок, сделанный в Офисе Президента. На нем артист сидит на ступеньках, опершись на колени.

"В Офисе Президента за 5 минут до моей встречи с президентом Зеленским – был невероятный разговор. Фотографии будут в скором времени", – подписал снимок актер.

Стивен Фрай в Офисе Президента / Фото: instagram.com/stephenfryactually

Отметим, что таким образом Стивен Фрай воспроизвел знаменитую фотографию первой леди Елены Зеленской для обложки американского Vogue. Напомним, что тогда вокруг этого снимка Зеленской разгорелся скандал. Большинство пользователей соцсети решили, что такое фото первой леди не слишком уместно и поза, в которой она сидела, не соответствует ее статусу.

Елена Зеленская для Vogue

Напомним, что известный британский актер Стивен Фрай находится в Киеве. В украинской столице звезда посетил саммит первых леди и джентльменов, где стал ведущим. Это событие в 2021 году инициировала первая леди Елена Зеленская.

Также Стивен Фрай в Киеве пережил ночную ракетную атаку и рассказал, как скрывался в бомбоубежище.

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