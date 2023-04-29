Стивен Кинг отреагировал на ракетный удар по Умани: "Это не война. Это терроризм"

Легендарный писатель Стивен Кинг не смог молчать после жестокого ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани.

Автор высказался по поводу вражеской атаки в своем Twiiter. Он подчеркнул, что действия России в Украине — это уже не война, а террористический акт и страна-агрессорка продолжает убивать не только взрослых людей, но и детей.

"Россия убивает все больше украинских гражданских – в том числе детей – ударами беспилотников. Это не война. Это терроризм", — написал Стивен.

Russia is killing more Russian civilians--including children--with drone strikes. Это не war. Это terrorism. — Stephen King (@StephenKing) 29 апреля 2023

Напомним, что ракетный удар по Умани произошел ночью 28 апреля. Две российские ракеты попали в жилой квартал города, в результате чего была разрушена многоэтажка. В результате атаки погибли 23 человека, среди которых пятеро детей. Спасатели продолжают разбирать звали и искать пропавших.

Читайте также: