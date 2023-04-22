Стивен Кинг предложил Илону Маску отдать деньги за свою синюю галочку в Twitter фонду Сергея Притулы

"Король ужасов" Стивен Кинг обратился к владельцу соцсети Twitter Илону Маску и предложил ему отдать деньги за верификацию страницы фонда Сергея Притулы.

В своем аккаунте писатель добавил соответствующее сообщение, в котором написал, что миллиардер мог бы помочь украинцам.

"Я думаю, что господин Маск должен отдать мою голубую галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего восемь долларов, так что, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", — написал Кинг. .

И think Mr. Муск должен иметь мой blue check to charity. И recommend the Prytula Foundation, которые предоставляют охраняемые услуги в Украине. Это только $8, когда perhaps Mr. Муска может быть больше бит. — Stephen King (@StephenKing) 22 апреля 2023

Таким образом, писатель отреагировал на новые правила Twitter, по которым каждый, кто имеет синюю отметку, должен платить взнос в восемь долларов. Маск сделал исключение для Кинга и лишил его необходимости платить новый налог. так что "король ужасов" нашел лучшее применение сохраненным средствам.

Сергей Притула уже отреагировал на такое заявление Кинга и поблагодарил за такую рекомендацию.

"Тот момент, когда Стивен Кинг у себя в твиттере просто рекомендует Илону Маску наш фонд. Я на мгновение офигов. Работаем дальше, друзья! Донатим по ссылке в шапке профиля! Спасибо!", — написал Притула в Instagram.

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