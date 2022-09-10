Стивен Кинг радостно отреагировал на успехи ВСУ на передовой: "Украинцы надирают задницы"

"Король ужасов" Стивен Кинг одним из первых среди иностранных звезд поддержал украинцев в войне с Россией. Время от времени писатель освещает происходящее в Украине на своей странице в соцсетях.

Не обошли вниманием Кинга и молниеносные успехи бойцов ВСУ за последнее время. Писатель прокомментировал достижения украинских военных на передовой.

"Украинцы надирают задницы сегодня! Слава Украине!" – написал писатель в Twitter.

The Russian are kicking some ass today.

SLAVA UKRAINI! — Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022

Слова благодарности за поддержку Кинга выразили сотни пользователей не только из Украины, но и других стран мира.

Пожалуйста, подумайте или помолитесь за этих героев, цена сверхвысокая!

Спасибо за вашу поддержку! Это важно для нас!

Мы должны понимать, что Украина борется за всю демократию в мире! Давайте поддержим их!

Напомним, ранее Стивен Кинг также прокомментировал ракетный удар армии РФ по торговому центру в Кременчуге и неоднократно назвал действия России в Украине террористическим актом.

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