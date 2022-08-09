Стивен Сигал приехал в Оленевку, где россияне совершили теракт против украинских пленных военных

Актер Стивен Сигал "засветился" в Оленовке Донецкой области, где россияне совершили массовое убийство украинских военнопленных.

Визитом Сигала на Донбасс похвастался российский пропагандист Соловьев и показал фото актера, которые, по его словам, были сделаны в колонии в Оленовке.

Стивен Сигал в Оленовке

Впрочем, когда именно голливудский артист-путинист посетил оккупированный Донбасс, пропагандист не уточнил.

Стивен Сигал в Оленовке

Заметим, Стивен Сигал известен пророссийскими взглядами. В частности, актер поддерживает политику Путина по поводу аннексии Крыма и так называемую ДНР. В 2016 году актер получил российское гражданство.

В 2017 СБУ запретила знаменитости на 5 лет въезжать на территорию Украины.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских.

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