Стивен Сигал собрался воевать против Украины на стороне оккупантов: "Написал письмо к президенту"

Голливудский актер Стивен Сигал, который давно известен своими пророссийскими взглядами, заявил о готовности воевать против Украины на стороне оккупантов.

Об этом он заговорил в своем документальном фильме с громким названием "Во имя справедливости", о чем пишут российские пропагандисты. Сигал, который является ярый поклонником захватнической политики путина, выдал, что когда началась полномасштабная война в Украине, он написал кровавому диктатору письмо. Голливудский актер якобы поддержал его действия и сообщил, что готов пойти на войну и воевать на стороне окупантов. Более того, Сигал утверждает, что "готов отдать жизнь за своего президента", то есть за диктатора.

Стивен Сигал и диктатор путин

"На следующий день после начала спецоперации (так в РФ называют войну – прим. ред.) я написал письмо и убедился, что оно дойдет к президенту. В письме я написал ему, что теперь увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду бороться на стороне своего президента", – заявил Сигал.

Правда, сложно сказать, насколько слова актера соответствуют действительности. Полномасштабная война продолжается уже почти третий год, а Сигал ограничился лишь тем, что ездил на территории Украины, которые под оккупацией с 2014 года и находятся далеко от передовой, и снимал там пропагандистские ролики.

Напомним, Стивен Сигал уже давно известен своей пророссийской позицией и дружбой с диктатором. Он поддержал вторжение России на восток Украины и аннексию Крыма. В 2016 году актер получил российское гражданство. В 2017 году СБУ запретила ему въезд в Украину. С началом полномасштабного российского вторжения и обнародования преступлений, которые оккупанты совершают на украинских землях, мнение Сигала относительно РФ не изменилось.

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