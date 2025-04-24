"Столько горя принесла недострана": звезды отреагировали на массированный обстрел Киева

Звезды отреагировали на обстрел Киева

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В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили масштабный обстрел Киева.

На столицу летели разные виды вражеских снарядов - баллистические и крылатые ракеты и беспилотники "Шахеды". Больше разрушений получил Святошинский район. По состоянию на 11:00 утра известно о восьмерых погибших, а пострадавших, среди которых есть дети, более 70.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление оккупантов. Звезды показали, как во время обстрела прятались в укрытиях и раскритиковали Россию.

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Маша Ефросинина

Ведущая вместе с сыном провела ночь в укрытии. Знаменитость говорит, что никогда так быстро не бежала в метро. Ефросинина очень сильно испугалась.

"Очень страшная ночь. Мы никогда еще так быстро не бежали в метро", - поделилась знаменитость.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Кристина Решетник

"Это ужасно! Нет сил уже каждый раз писать, кричать, плакать от происходящего. Когда с детьми всю ночь провели в укрытии. Наутро хоть как-то пытаешься собраться с мыслями. Выходит так себе, но как получается. Впрочем, вынуждена как-то держаться, потому что детям нашим еще сложнее, и они, несмотря ни на что, идут в школу… Хотя, как держаться тем, кому сегодня столько горя принесла недострана… Ужасное утро! Искренние соболезнования всем украинцам", - написала блогерша.

Дети Григория Решетника / © instagram.com/kristina_reshetnik

Лиза Глинская

"Соломия очень реагирует... Мои дети, а особенно Мия, очень пугаются громких звуков. Я пытаюсь закрыть ей ушки, но такая сильная вибрация по всему телу из-за взрывов и эти закрывания ушей просто ничто... Услышала "Шахед", схватила Мию, побежала к Поле, она проснулась, кормлю Полю, чтобы успокоить, взрывы, Мия начинает плакать, успокаиваю Мию, тишина... Где-то здесь до меня доходит, что напугана, внутри все дрожит, надо как-то успокоиться, потому что дети все чувствуют... Новости...Снова летит, снова повышенная опасность...", – вспомнила ночь кулинарный эксперт.

Лиза Глинская с дочерью / © instagram.com/lizaglinskaya

Евгений Кот

Танцор был очень взбешен, а особенно на фоне новостей, что США ведут переговоры с РФ по завершению войны в Украине. Хореограф отметил, что оккупанты ночью показали, какой, по их мнению, выглядит мир.

"Американцы – вы лучшие переговорщики! Вы приближаете мир! Сидим под лестницей и чувствуем это! Особенно чувствует это моя 9-месячная дочь! Заболотные, вас проклинаю уже очень долгое время!" – разозлился Кот.

Пост Евгения Кота / © instagram.com/kot_jenya

Даша Квиткова

Блогерша вместе с сыном пряталась в укрытии. Знаменитость говорит, что было очень громко и страшно. Даша призвала беречься.

"Очень сильно громко и пугающе. Мы в укрытии. Берегите себя и друг друга", - написала блогерша.

Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova

Андрей Бедняков

Шоумен всю ночь провел в подземном паркинге. Ведущий хочет, чтобы дипломаты, который убеждены, что РФ хочет мира, почувствовали на себе все ужасы, которые совершает страна-агрессор. Бедняков также призвал не забывать о донатах.

"Первая полная ночь в машине. Громко очень. Я оборвался. Очень хочется видеть сейчас у себя на паркинге всех тех дипломатов, которые говорят, что путину можно верить, а россия хочет мира", - высказался шоумен.

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov

Наталья Могилевская

Певица отметила, что ночь и утро были действительно ужасными. После таких атак единственное, что остается, это чувствовать злость и боль.

"Киев... Ужасная ночь, ужасное утро... Боль и злоба. Мои искренние соболезнования родным погибших и пострадавших", - написала артистка.

Пост Наталии Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Анатолий Анатолич

Шоумен отметил, что Россия хочет только одного – уничтожать. Также он добавил, что РФ нужно было пасхальное перемирие не из уважения к великому празднику, а чтобы накопить больше вражеских снарядов.

"Вы понимаете, что это было не пасхальное перемирие, а они просто аккумулировали еще больше средств для уничтожения", - отметил шоумен.

Пост Анатолия Анатолича / © instagram.com/anatoliyanatolich