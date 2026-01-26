- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 2 мин
Стоянов на фоне слухов о разводе с Екатериной Кухар показал их совместные фото: "Был очень влюблен"
Танцовщик погрузился в ностальгию.
Бывший премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов порадовал фанов редкими снимками с женой, народной артисткой Украины Екатериной Кухар.
Танцовщик присоединился к популярному интернет-тренду, где пользователи вспоминают яркие моменты своего 2016 года. Стоянов вспомнил те времена и поделился размышлениями о любви, гастролях и профессиональных победах. Звезда опубликовал несколько фото с женой с фотосессий и выступлений по всему миру и показал, как они выглядели 10 лет назад.
«2016-й… Один из лучших лет в моей карьере, когда ты уже все умеешь и еще все можешь. Калейдоскоп событий, гастролей, выступлений (Латвия, Франция, Южная Корея, Монако, Мексика, США, Украина)… Я просыпался в шесть утра, чтобы все успеть, а возвращался домой в час ночи с полным багажником цветов и подарков. В 2016-м я был очень влюблен и в очень хорошей форме», — поделился воспоминаниями Стоянов.
Заметим, что в последние годы в Сети активно обсуждали возможный развод пары. Еще осенью 2023 года поклонники заметили изменения в поведении звезд. Так, Стоянов перестал называть Кухар женой, ограничившись словосочетанием «мама моих детей», а сама балерина намекала на изменения в своей личной жизни. Тем не менее, ни один из супругов ни подтверждает, ни опровергает слухи и оставляет интригу по сей день.
Напомним, недавно актриса Екатерина Кузнецова заговорила о новых романах после развода с женихом-россиянином.