Страдала от тяжелой болезни: у Бена Аффлека умерла мама

Бен Аффлек / © Associated Press

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В семье голливудского актера Бена Аффлека произошло горе.

Умерла мама артиста Крис Аффлек. Печальную новость сообщает издание Hello. Жизнь Крис Аффлек оборвалась еще 2 июня, однако только сейчас об этом объявили публично. Она умерла мирно во сне в возрасте 83 лет.

Причиной смерти мамы Бена Аффлека стала тяжелая болезнь. В декабре прошлого года женщине диагностировали рак поджелудочной железы. Врачи прогнозировали, что Крис Аффлек проживет с недугом не больше шести месяцев.

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Бен Аффлек с мамой / © Getty Images

Наконец, Крис Аффлек успела воплотить в жизнь свое последнее желание. Женщина мечтала застать тот момент, когда ее внук Аттикус (сын брата Бена Аффлека Кейси) окончит школу. В конце концов событие произошло 31 мая, а 2 июня жизнь Крис Аффлек оборвалась.

Отметим, мама в жизни Бена Аффлека была очень важна. Женщина была опорой для своих сыновей — Бена и Кэйси. Особенно она поддерживала их в карьере. Кстати, именно мама была рядом с Беном Аффлеком, когда он в 1998 стал лауреатом «Оскара». Поэтому, потеря родного человека очень болезненна для актера.

Напомним, недавно стало известно, что умер украинский танцор Александр Гарбарчук. Именно он выступал с певицей Русланой на «Евровидение-2004» и привез в Украину первую победу на музыкальном конкурсе.

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