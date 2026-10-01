"Страх — это нормально": Оля Цибульская ответила, уедет ли она из Киева вместе с 11-летним сыном

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цыбульская рассказала, планирует ли она уехать из Киева вместе с 11-летним сыном Нестором на фоне российских атак и возможных длительных отключений электроэнергии.

В последнее время вопрос безопасности особенно остро встал перед родителями в столице. Цибульская не скрывает, что тоже испытывает тревогу. Её беспокоит, как обеспечить сыну нормальную жизнь и обучение в условиях войны. В то же время артистка не хочет принимать решения под влиянием паники. Она подчеркивает, что каждая семья должна самостоятельно решать, что для неё безопаснее. Именно поэтому певица объяснила, как будет действовать в своей ситуации.

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«Страх — это нормально. Осторожность — признак зрелости. А паника ещё никому не помогла», — написала Оля Цибульская.

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Оля Цыбульская с сыном / © instagram.com/cybulskaya

Артистка призналась, что её раздражают многочисленные советы и тревожные прогнозы от людей, которые фактически пытаются передать ей свой страх. В то же время она не осуждает тех, кто решает покинуть Киев, ведь понимает переживания родителей за своих детей.

Сама Цыбульская пока что выбирает иную тактику: следит за новостями, оценивает ситуацию и имеет план на случай её ухудшения. При этом певица не собирается жить в постоянном ожидании худшего сценария.

«Я не буду заранее готовиться к катастрофе. Я остаюсь в Киеве. А там посмотрим», — подытожила артистка.

Напомним, недавно Оля Цыбульская после резкого похудения раскрыла свой новый вес и на фото «до и после» поразила всех своими изменениями.

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