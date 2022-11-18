Страницу Дантеса в Instagram заблокировали из-за постов о войне в Украине: певец эмоционально отреагировал

Украинский певец Владимир Дантес эмоционально отреагировал на то, что его профиль в Instagram был заблокирован.

Страница артиста в соцсети попала в "бан" после того, как он добавил несколько публикаций с деоккупированных территорий Харьковщины и показал, как живут люди после последствий "русского мира". Все фото и видео были сделаны самим Владимиром во время поездки с волонтерами.

Почти два дня Дантес не мог войти на свою страницу и публиковать посты. Такая политика Instagram очень возмутила и разозлила артиста, о чем он сразу написал после деблокирования страницы.

"Последнее и единственное, что было в сторис — это как с волонтерами развозил в Циркуны, да в Тишки гуманитарку, генераторы, фонарики. Скорее всего Meta (компания, владеющая Instagram — прим. ред.), не очень любит, когда вокруг накачанных губ, подкачанных задниц, "Грэмми" и другого прекрасного появляются уничтоженные села и города. В виртуальном, лживом мире, где нет места реальности, реальности в котором погибают люди, остается без всего, страдают дети и уничтожается нация... никто не хочет это принять. Для этой соцсети это слишком. Лучше всего не замечать", — написал Дантес.

Напомним, что страницы многих украинских звезд попали в "бан" во время войны из-за того, что они публиковали контент о войне в Украине. Недавно на заблокированную страницу в Сети пожаловалась Оля Полякова.

Читайте также: