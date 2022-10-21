Страницу Оли Поляковой удалили из Instagram из-за освещения правды о войне в Украине

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова обратилась к Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и попросила помощи в решении вопроса массовых блокировок персональных страниц артистов.

Исполнительница записала видеообращение в Facebook, в котором отметила, что в последнее время на соцсети многих знаменитостей и лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились бот-атаки, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц. А благодаря своим соцсетям знаменитые люди поддерживают связь со своей аудиторией и поддерживают информационный фронт, сотрудничают с благотворительными фондами.

"С начала войны львиная доля украинских культурных деятелей в своих соцсетях активно освещает ужасные события войны. Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы постоянно держим связь со своей аудиторией и поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу. Однако, в последнее время на соцсети многих селебритис и лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились бот атаки, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц. Подобная история приобретает системный характер", — говорит Полякова.

Я хотела бы публично обратиться к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и всем ответственным лицам Министерства культуры и информационной политики Украины с просьбой быть услышанной в решении следующего, на мой взгляд, очень важного вопроса. С начала войны львиная доля украинских культурных деятелей в своих соцсетях активно освещает ужасающие события войны. Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы постоянно держим связь со своей аудиторией и поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу. Однако в последнее время на соцсети многих селебритов и лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились бот атаки, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц. Подобная история приобретает системный характер. За последние несколько дней моя страница в Инстаграм была неоднократно атакована: удаляются публикации с важной информацией о благотворительном собрании, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам… Таким образом, мы теряем связь с огромной аудиторией не только в Украине, но и за рубежом. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды! Несмотря на то, что в последнее время мы максимально сдержаны в своих публикациях, взвешенные в формулировке мнений и слов, соцсети все равно находятся под постоянной атакой. Сегодня моя страница в инстаграмме была удалена. И такие случаи среди украинских исполнителей, к сожалению, не единичны. Я прошу помощи в решении этого вопроса и искренне надеюсь быть услышанной!» Опубликовано Оля Полякова Четверг, 20 октября 2022 г.

Артистка поделилась, что за последние несколько дней ее страница в Instagram была неоднократно атакована. Сейчас же ее аккаунт вообще удалили из фотоблога:

"Удаляются публикации с важной информацией о благотворительном собрании, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам… Таким образом мы теряем связь с огромной аудиторией не только в Украине, но и за рубежом. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды! Несмотря на то, что в последнее время мы максимально сдержаны в своих публикациях, взвешены в формулировке мнений и слов, соцсети все равно находятся под постоянной атакой.. Сегодня моя страница в Instagram была удалена. И такие случаи среди украинских исполнителей, к сожалению, не единичны. Я прошу помощи в решении этого вопроса и искренне надеюсь быть услышанной!" – обратилась Полякова к Министру цифровой трансформации.

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