Странные фобии знаменитостей: Орландо Блум боится свиней, а Роберт Паттинсон – клоунов

Популярные актеры в фильмах часто предстают отважными героями, которые ничего не боятся. Тем временем певцы на сцене исполняют самые разные трюки, чтобы удивить своих фанатов.

Впрочем, в реальной жизни у знаменитостей есть разные фобии, а порой даже странные. Кто-то панически боится клоунов, у кого-то паранойя, а кто-то скептически реагирует на маленьких детей.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть подборку о странных и необычных фобиях знаменитостей.

Орландо Блум

У знаменитого голливудского актера поркуфобия, то есть он панически боится свиней. И это стало известно случайно во время работы над лентой "Царство небесное". В частности, съемки одной из сцены происходили рядом с закрытыми свиньями. Впрочем, одна из них случайно вылезла из-за забора и до смерти напугала Блума. Но не только живых свиней боится актер. Знаменитость тоже не ест свинину.

Орландо Блум / Фото: Associated Press

Адель

Британская певица страдает ларидафобией, то есть артистка изрядно боится чаек. Впрочем, фобию Адель можно объяснить. Когда исполнительнице было всего девять лет, на нее напала птица и отобрал мороженое. Как вспоминала знаменитость, она тогда очень испугалась и думала, что чайка и ее съест.

Адель / Фото: скриншот с видео

Леди Гага

У популярной исполнительницы немало фобий и страхов. В частности, артистку могут не на шутку напугать маленькие дети, ведь у нее есть педофобия. Леди Гага боится заботиться о малышах, воспитывать их, общаться или играть с ними.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Также артистка боится телефонов. Артистка ненавидит звонки. Леди Гага даже посвятила телефобии одну из своих песен, которая называется Telephone.

Меган Фокс

Американская актриса панически боится бумаги, вернее порезаться ею. Читать сценарии новой картины для Меган настоящее испытание. Артистке приходится смачивать пальцы водой или специальной жидкостью во избежание порезов. Также Фокс часто приносят заламинированные листы или в переплете. Однако и это не спасает Меган от страха, что она может порезаться тоненькой бумагой.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Джонни Депп

Актер, который часто играет на экране отважного и храброго героя, страдает спектрофобией. Знаменитость боится мистических существ, то есть духов, привидений, полтергейста, демонов и тому подобных.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

Но это не единственная странная фобия "Джека Воробья". Оказывается, актер безумно боится клоунов. Джонни объясняет свою коулрофобию тем, что его пугает, что может скрываться за гримом этих персонажей.

"Из-за раскрашенного лица и фальшивой улыбки постоянно кажется, что внутри скрывается что-то темное, какое-то потенциальное зло. Наверное, я их боюсь, потому что сквозь маску невозможно определить, радуются ли они на самом деле или готовы вцепиться тебе в горло", — рассказывал в одном из интервью актер.

Джонни Депп / Фото: commons.wikimedia.org

Кстати, со своими страхами Депп пытается бороться. Знаменитость покупает атрибутику с клоунами, чтобы преодолеть фобию.

Роберт Паттинсон

Коулрофобия, казалось бы, – редкая фобия. Впрочем, кроме Джонни Деппа еще один голливудский актер страдает от нее. Роберт Паттинсон объясняет свою фобию тем, что в детстве в цирке он собственными глазами видел, как умер один из клоунов.

"Впервые, когда я пошел в цирк, там умер один из клоунов. Его маленькая машинка взорвалась. Шутливая машинка взорвалась у него. Серьезно. Все выскочили на улицу. Я был в шоке", — вспомнил в одном из интервью Роберт.

Роберт Паттинсон / Фото: Associated Press

Джим Кэрри

Комедийный актер страдает от паранойи. Джиму кажется, что за ним постоянно следят. В свое время актеру было сложно выходить на сцену и он даже боялся кинокамер. Но потом этот страх Керри преодолел. В настоящее время знаменитость боится только камер видеонаблюдения. Даже когда Джим заселяется в гостиницу, он просит выключать их. Также актер тщательно проверяет свой номер на наличие камер видеонаблюдения.

Джим Кэрри / Фото: Getty Images

Рианна

Удивительно, но барбадосская певица страдает ихтиофобией. Певица панически боится рыб, а особенно тропических, которые плавают в прозрачных водоемах. Артистка признавалась, что всегда предпочитает бассейн, а не море или океан.

Рианна / Фото: Getty Images

Читайте также: