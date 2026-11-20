Jerry Heil и Baby Lasagna / © Пресс-служба Jerry Heil

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Украинская певица Jerry Heil и хорватский исполнитель Baby Lasagna , ставший серебряным призером Евровидения-2024, выпустили совместную песню «MEOW» и клип на нее.

Новинка объединила сразу три языка — английский, украинский и хорватский. В частности, Baby Lasagna спел на украинском, а Jerry Heil исполнила часть хорватской композиции. Музыкально артисты также решили не ограничиваться одним жанром. В треке попмелодичность украинской исполнительницы переплетается с характерным индастриал-роком звучанием хорватского музыканта.

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Jerry Heil и Baby Lasagna / © Пресс-служба Jerry Heil

По словам Jerry Heil, идея композиции возникла во время сонграйт-сессии в Стокгольме. К работе над ней присоединились шведские авторы Джой и Линнеа Деб, которые также сотрудничали с певицей над песней Catharticus (Prayer) для Нацотбора на Евровидение-2026.

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«Для меня коллаборация — это не когда один артист приходит в жанр другого, а когда две музыкальные вселенные сталкиваются и рождается третья. Мы не пытались сделать из Марко попартиста, а из меня — рок-певицу. Поскольку все знают, какой Марко ярый "кошатник", мне захотелось закрутить сюжет вокруг хищного кошачьего напряжения.

Jerry Heil и Baby Lasagna / © Пресс-служба Jerry Heil

"MEOW" - это история о привлечении и столкновении двух сильных характеров, где никто не хочет уступать. Своеобразная игра в кошки-мышки, только здесь оба персонажа – кошки, и каждый уверен, что главный именно он. Из-за иронии и игривости мы передали эту взрывную химию, соединив индастриал-рок энергию Марко с моей любовью к драматургии и неожиданным жанровым экспериментам», — объяснила артистка.

Baby Lasagna также рассказал о работе над дуэтом. По его словам, композиция не только о сложных романтических отношениях, но и о внутреннем конфликте человека.

Jerry Heil и Baby Lasagna / © Пресс-служба Jerry Heil

«Эта песня исследует разные грани не слишком здоровых отношений — когда сталкиваются два эго, которые не готовы меняться. Но речь идет не только о романтике, но и о внутренней борьбе двух сторон одной личности. Мне комфортнее всего говорить о сложных вещах из-за юмора и легкой глупости, а игра с "кошачьими" мотивами, которая точно передает характер этой истории, стала вишенкой на торте.

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Работать с Яной оказалось удивительно легко и весело. Я почти всегда пишу музыку наедине, поэтому сначала волновался, сработаемся ли мы в студии. Но Яна была настолько терпеливой и отзывчивой, что помогла мне расслабиться и открыться – она поддерживала мой собственный музыкальный стиль, а не заставляла подстраиваться под нее. Главным в этом сотрудничестве был не сам продукт, а процесс и творческое путешествие. Поэтому я искренне надеюсь, что слушатели почувствуют в этой песне результат встречи двух людей, между которыми возникла настоящая химия за три дня в Стокгольме», — поделился исполнитель.

Jerry Heil и Baby Lasagna / © Пресс-служба Jerry Heil

Особое внимание привлекает и видеоработа на песню. Клип снимали во дворце Яблона XVIII века вблизи Варшавы. Режиссером стала Юлия Литинская. Видео стилизовано под викторианскую эпоху и рассказывает о встрече двух персонажей, между которыми постепенно разворачивается борьба за власть.

По сюжету Baby Lasagna приезжает на официальную аудиенцию в Jerry Heil. Однако обычное распределение ролей быстро меняется: гость перехватывает инициативу, а хозяйка оказывается в необычном положении. В конце концов, встреча превращается в психологическое противостояние, в котором до последнего непонятно, кто контролирует ситуацию.

Jerry Heil и Baby Lasagna / © Пресс-служба Jerry Heil

Общую работу артистов поклонники ждали несколько месяцев. В мае 2026 года Jerry Heil и Baby Lasagna снова появились вместе после знакомства на Евровидении-2024 и опубликовали совместное видео в Instagram. Публикация заинтересовала еврофанов, которые стали предполагать, что музыканты готовят дуэт. Впоследствии тизер «MEOW» лишь усугубил ожидания: его активно обсуждали в Сети, а на сообщение отреагировала даже официальная страница Евровидения.

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Отметим, Jerry Heil и Baby Lasagna познакомились во время Евровидения-2024 в шведском Мальме. Тогда украинская певица вместе с alyona alyona представляла Украину с композицией Teresa & Maria и заняла третье место. Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim принес Хорватии второе место и победил в зрительском голосовании.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук довел до муравьев песней с фавориткой, покорившей его талантом 10 лет назад, и это Jerry Heil.

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