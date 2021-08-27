Страстная Анастасия Приходько полностью обнажилась на пикантном фото

Артистка взбудоражила воображение поклонников.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно показала редкое видео с мужем, порадовала поклонников своим довольно провокационным фото.

На странице в Instagram артистка разместила кадр, на котором позирует полностью обнаженной. Правда, на фотографии присутствует игра теней, которые спрятали пикантные места Приходько. Под фотографией Настя оставила текст о том, что у нее есть супер-способность — всегда находиться в центре скандала.

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

"Евровидение" было 11 лет назад — до сих пор вспоминают при каждом удобном случае. Я уже молчу о моем политическом прошлом, которое используют все, кто хочет меня уколоть. Но, друзья, блин, я всегда говорила и буду говорить то, что думаю, независимо от обстоятельств! Лучше я промолчу, но, не смогу сказать ложь! Это самоуважение в первую очередь!" — отметила Настя.

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Также исполнительница ответила хейтерам, которіе постоянно ее в чем-то обвиняют.

"Когда вы говорите, что я "сижу дома и там мне оставаться", я думаю о том, что во-первых, не вам это решать. А во-вторых, когда я шла в политику, и мы сейчас не говорим о правильности выбора, а о том, что я поступила честно: ушла со сцены. я не сидела на двух стульях и не юлила. Когда вы говорите, что я не имею права судить и высказывать свои позиции — я опытный артист с музыкальным образованием и меня пригласили в музыкальное шоу. Поэтому, все я имею", — подчеркнула Приходько.

Напомним, ранее Анастасия Приходько показала себя пухленькой в 18 лет. С тех пор артистка похудела на 18 килограмм.

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