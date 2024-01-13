Страстная Анна Саливанчук снялась в эротическом боди и рассказала о реакции 9-летнего сына на фото мамы

Украинская актриса Анна Саливанчук порадовала поклонников своими новыми красивыми фото.

На странице в Instagram звезда сериала "Однажды под Полтавой" разместила несколько кадров, на которых предстает в кружевном боди телесного цвета. Наряд Саливанчук подчеркнул ее пышные формы.

Как призналась актриса, прежде чем запостить эти фотографии во всеобщее обозрение, она посоветовалась со своим 9-летним сыном Глебом:

"Остались последние фото с новогодней фотосессии, и когда я так одевалась, мой сын Глеб сказал: "Мама, ты что, такое выставлять нельзя, ты же мама двух сыновей". Я ответила, что я прикроюсь новогодним букетом, - он закатил глаза. Такой у меня растет настоящий казак-эстет, а когда я получила фото от фотографа, показала ему и спросила, можно ли выставлять, он ответил: "Да, мама! Запомни, какая ты красивая в 38", — рассказала о диалоге с сыном актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Вместе с тем Анна Саливанчук пожаловалась, что за время отпуска, который провела со звездной подругой, актрисой Антониной Хижняк в Португалии, она набрала лишние кило и планирует снова за себя браться.

"А на самом деле это напоминание себе о том, что к отдыху я так хорошо похудела, а за 20 дней я чувствую +3. Скажите, вы тоже после новогодних на правильное питание? Потому что я точно сразу на спорт. Поэтому пишу вам здесь, чтобы вы знали, тогда мне легче будет придерживаться ПП", — объяснила артистка.

Напомним, недавно Анна Саливанчук очаровала поклонников семейными кадрами, на которых позировала вместе с мамой и своими сыновьями.

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