Стрельников на фоне слухов о разводе с Литвиненко раскрыл, в каких они сейчас отношениях

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко / © viva.ua

Звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников прокомментировал слухи о разводе с женой, актрисой Викторией Литвиненко.

В Сети начали поговаривать, что пара якобы расторгла брак. На проекте "Наодинці з Гламуром" актер впервые прокомментировал эти упреки. Сергей Стрельников заверил, что в его браке все хорошо. По словам артиста, они с женой не развелись и не планируют этого делать.

"Нет, я не развелся. Мы вместе с моей женой! Это слухи! Это всего-навсего слухи", - заверил артист в разговоре с Анной Севастьяновой.

Также актер признался, что вообще не в восторге от публичности. Знаменитость избегает светских мероприятий и неохотно дает комментарии. Артист делает исключения, когда это касается каких-то важных событий. По словам Сергея Стрельникова, все свое свободное время он старается посвящать жене и сыну.

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко / © viva.ua

"Я той породы актеров, для которых популярность - она немного обуза. Я такой, и я уже не изменюсь. Но вдруг что-то стоит моего присутствия, если кому-то важно услышать мое мнение по тому или иному вопросу - я всегда открыт. Но я не бегу раздавать свои комментарии и торговать своим лицом", - поделился актер.

Отметим, Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко уже длительное время состоят в браке. У супругов есть общий сын Сильвестр. У Виктории также есть дочь Варвара, которую она родила от предыдущих отношений.

