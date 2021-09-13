Стриптизер Суровцев вспомнил, как соседи вызвали копов из-за его бурного секса: "Порностудия"

Соседи подумали, что актер снимает порно у себя дома.

Продолжается второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Во время выпуска участник проекта, актер и стриптизер Алексей Суровцев рассказал о бурном сексе со своей любимой Анной. Как отметил он, пара — еще та итальянская семейка. Влюбленные громко ссорятся и еще громче мирятся. Алексей вспомнил историю, когда соседи даже вызвали копов.

"11 вечера, я открываю дверь, стоят эти соседи, полиция: "На вас поступила жалоба, что у вас здесь порностудия". То есть, мои соседи не поняли, как можно так часто, так громко..." — поделился Алексей.

instagram.com/surovtsev.alexei

Актер добавил, что тогда он провел экскурсию по квартире, чтобы соседи и полицейские убедились, что никакой порностудии у него нет, а просто у него горячая любимая. Как отметил Суровцев, через неделю соседи, которые жаловались, переехали.

Напомним, не так давно участник "Танцев со звездами" Суровцев со своей девушкой снялись полностью обнаженными. Пара устроила эротическую фотосессию.

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