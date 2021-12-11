Стройная экс-жена Владимира Остапчука без макияжа похвасталась шпагатом

Елена Войченко удивила своей растяжкой.

Бывшая жена украинского шоумена Владимира Остапчука – Елена Войченко – долгое время занимается растяжкой.

Так, у переводчицы отличные результаты, которыми она время от времени хвастается в своем фотоблоге. В частности, на днях в Instagram-stories она разместила видео, на котором снята во время тренировки. Елена без макияжа, одетая в топ и лосины, похвасталась шпагатом.

Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko

"Тануться – мой идеальный вариант конца рабочей недели, до которого едва дотянула. Хотя тянулась, как и просыпалась целую неделю – слабенько", – написала бывшая звезды.

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