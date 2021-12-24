Стройная Michelle Andrade в купальнике померилась фигурой с подругой

Звезда показала пикантное фото.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade почти не публикует откровенные фотографии.

Впрочем, иногда звезда может порадовать своих поклонников пикантным контентом. Однако в этот раз певица решила померяться фигурой со своей подругой.

Michelle Andrade с подругой в купальниках / instagram.com/mishvirmish

К слову, исполнительница показала фото, где позирует в сплошном купальнике и на высоких каблуках. Стройная Мишель легла на шезлонг на яхте и продемонстрировала стройные ножки, плоский животик и аппетитный бюст.

Впрочем, на этом звезда не остановилась. Она опубликовала видео, где в пикантных ракурсах посветила привлекательными формами.

К слову, поклонники начали выбирать, кто же красивее. Впрочем, фанаты не смогли определиться, ведь обе девушки неотразимые красавицы.

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