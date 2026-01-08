Стройная Санта Димопулос наделала эффектных фото в купальнике на фоне Карибского моря

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос наделала эффектных фото в купальнике на фоне Карибского моря.

Артистка сейчас наслаждается отдыхом. Зимний отпуск исполнительница решила провести под жарким солнцем, а именно на острове Сен-Бартелеми, который омывается Карибским морем.

Санта Димопулос в своем Instagram уже успела поделиться серией довольно пикантных кадров, которые она сделала на пляже. На снимках исполнительница предстала в черном купальнике. Артистка продемонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру со стальными мышцами.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Подписывать фотографии Санта Димопулос не стала, лишь коротко отметила: "На пляже". Между тем подписчики исполнительницы просто засыпали ее комплиментами. Пользователи отметили, что она эффектно выглядит.

Невероятное тело!

Вы великолепны! Красавица!

Как можно выглядеть так классно!

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

