ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
489
Время на прочтение
1 мин

Стройная Санта Димопулос наделала эффектных фото в купальнике на фоне Карибского моря

Исполнительница посветила стройным и подтянутым телом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Санта Димопулос

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос наделала эффектных фото в купальнике на фоне Карибского моря.

Артистка сейчас наслаждается отдыхом. Зимний отпуск исполнительница решила провести под жарким солнцем, а именно на острове Сен-Бартелеми, который омывается Карибским морем.

Санта Димопулос в своем Instagram уже успела поделиться серией довольно пикантных кадров, которые она сделала на пляже. На снимках исполнительница предстала в черном купальнике. Артистка продемонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру со стальными мышцами.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Подписывать фотографии Санта Димопулос не стала, лишь коротко отметила: "На пляже". Между тем подписчики исполнительницы просто засыпали ее комплиментами. Пользователи отметили, что она эффектно выглядит.

  • Невероятное тело!

  • Вы великолепны! Красавица!

  • Как можно выглядеть так классно!

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно певица MamaRika поделилась пикантными фото с отдыха. Артистка в нижнем белье попозировала на фоне заснеженных Карпат.

Дата публикации
Количество просмотров
489
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie