- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 1 мин
Стройная Санта Димопулос наделала эффектных фото в купальнике на фоне Карибского моря
Исполнительница посветила стройным и подтянутым телом.
Украинская певица Санта Димопулос наделала эффектных фото в купальнике на фоне Карибского моря.
Артистка сейчас наслаждается отдыхом. Зимний отпуск исполнительница решила провести под жарким солнцем, а именно на острове Сен-Бартелеми, который омывается Карибским морем.
Санта Димопулос в своем Instagram уже успела поделиться серией довольно пикантных кадров, которые она сделала на пляже. На снимках исполнительница предстала в черном купальнике. Артистка продемонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру со стальными мышцами.
Подписывать фотографии Санта Димопулос не стала, лишь коротко отметила: "На пляже". Между тем подписчики исполнительницы просто засыпали ее комплиментами. Пользователи отметили, что она эффектно выглядит.
Невероятное тело!
Вы великолепны! Красавица!
Как можно выглядеть так классно!
Напомним, недавно певица MamaRika поделилась пикантными фото с отдыха. Артистка в нижнем белье попозировала на фоне заснеженных Карпат.