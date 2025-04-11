Сценарист "Лиги смеха" раскрыл правду об экс-тренерах шоу Потапа и Лирника, которые уехали за границу

Потап, Андрей Чивурин, Антон Лирник

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Редактор "Лиги Смеха" и КВН, капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин, который ранее ответил на упреки о развитии бизнеса жены в Крыму, высказался о скандальных продюсерах Потапе и юмористе Антоне Лирнике, которые во время войны уехали из Украины.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" редактор объяснил, что он не вмешивается в личные позиции артистов. Однако говорит, что все манипуляции с мизерными суммами донатов, о которых они говорят на своих страницах в соцсетях, исключительно на их совести.

"Надо спрашивать их. Я не хочу там никого оскорбить. Каждый из них принял свое решение, у них были на то свои какие-то причины. То, что Антон манипулирует цифрами в плане гуманитарной помощи — это тоже его проблемы. Как говорится, нам свое делать", — отметил Андрей Чивурин.

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Антон Лирник / © instagram.com/lirnik

В то же время сценарист рассекретил, что в начале полномасштабного вторжения Потап с женой Настей Каменских действительно присоединялись к помощи Украине. В частности, собирали средства на нужды ВСУ. Однако в дальнейшем их благотворительная деятельность, по словам Чивурина, "сошла на нет". По его мнению, это могло обойтись без скандалов, если бы Потап вовремя вернулся в Украину.

"С Лешей я не виделся. Мы общались какое-то время в первые месяцы войны. Единственное, что могу сказать, я точно знаю, что в первые месяцы войны он с Настей действительно очень много денег передал и помощи сделал для Украины. Но оно как-то так происходило и сошло на нет. А потом нужно было просто раньше возвращаться, мне кажется. И все было бы хорошо", — отметил редактор "Лиги смеха".

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно "Лигу смеха" всколыхнули грустные новости. Стало известно, что умер участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун. Жена юмориста уже назвала причину смерти мужа, который в 2022 году мобилизовался в армию.