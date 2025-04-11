Сценарист "Лиги смеха" шокировал, как участников игры мобилизовали прямо перед съемками

Андрей Чивурин с Виктором Розовым

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Редактор шоу "Лига смеха" Андрей Чивурин, который ранее комментироваал скандальное поведение Потапа и Лирника, прокомментировал слухи о броне во время участия в юмористическом проекте.

Сценарист рассказал о нескольких инцидентах, которые опровергают схожие упреки о "броне". В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Чивурин отметил, что на самом деле значительная часть его коллег уже на фронте. В частности, некоторых участников "Лиги смеха" мобилизовали прямо во время их участия в проекте. Поэтому организаторам приходилось изменять ход телепроекта.

"У нас была ситуация, когда команду "Скучне життя Гріши і Діми" второго участника буквально перед игрой мобилизовали. И мы меняли команду. У нас на стоп-листе стояли две команды, которые ждали именно на такую ситуацию. Мы среагировали очень быстро и была замена команды. Сейчас тоже будет такая ситуация, она уже есть, уже мы решаем ее. То есть есть какая-то команда, которая прошла, а игроков уже мобилизовали. Так случилось, что фронтмен ушел в армию", — поделился редактор шоу.

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Команда "Скучне життя Гріши і Діми"

Как признается Андрей, цифра мобилизованных из команды "Лиги смеха" на сегодня достигает почти 50 человек. Остальные же коллеги всегда пытаются поддержать тех, кто в армии. Поэтому при случае проект всегда передает им помощь и поддерживает.

"Конечно нет ("Лига смеха" не дает брони — прим. ред.). Я точно знаю, сколько игроков "Лиги смеха" на фронте. У нас есть уже даже погибшие… И когда нам прилетает, что "вы все там прячетесь" и так далее, я уверен, что это прилетает не от людей, которые "на нуле". Это, вероятнее всего люди, которые на диване. Считаю, что они не имеют права на такие упреки. На мой взгляд, количество парней на фронте (из "Лиги смеха" — прим. ред.) где-то между 40 и 50 колеблется", — добавил Чивурин.

Напомним, недавно Андрей Чивурин также реагировал на слухи о бизнесе его супруги в Крыму во время войны.